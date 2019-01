Dresden

Die Engstelle vor dem Jägerhof ist gefährlich. Nichtsahnend schiebt eine junge Mutter am Dienstagmorgen ihren Kinderwagen dort über den Fußweg der Köpckestraße, als ihr ausgerechnet dort, wo zwischen Hauswand und Geländer kaum Platz bleibt, ein Radler entgegenkommt. Der kann nur durch ein Bremsmanöver mit Seitenhopser verhindern, dass es zum Zusammenstoß kommt. Leider keine Szene, die einmalig bleibt.

Denn auf dem teils sehr schmalen Fußweg der Köpckestraße verläuft die Umleitung für die wegen des Skiweltcups vom Elberadweg verbannten Radler. In beiden Fahrtrichtungen wohlgemerkt. „Regelkonform ist diese Umleitung nicht zu befahren“, sagt Martin Anderseck. Er nutzt den Elberadweg zwischen Pieschen und der Waldschlößchenbrücke als Arbeitsweg und ist Mitglied beim ADFC. Und die Radlerinteressenvertretung kritisiert wie im vergangenen Jahr bei der ersten Auflage des Skirennens in Dresden die allen Elberadwegnutzern auferlegte Umleitung.

Über die Albertstraße muss geschoben werden, an den Ampeln müssen dabei lange Wartezeiten hingenommen werden. Quelle: Anja Schneider

Dabei sollte nach der ADFC-Schelte in diesem Jahr alles besser werden. Übers Jahr verteilt hat es mehrere Gesprächs- und Vororttermine mit den Veranstaltern des Skiweltcups, dem für Verkehrsangelegenheiten zuständigen Straßen- und Tiefbauamt und dem ADFC gegeben. Man wollte eine gemeinsame Lösung finden. Die sollte kürzer sein und sicherer für Radler. Der ADFC schlug deshalb vor, eine Fahrspur der Köpckestraße in Richtung Carolaplatz für die Dauer der Elberadwegsperrung für Autos zu sperren und dafür einen Zweirichtungsverkehr für Radler einzurichten. „Wir hatten den Eindruck, dass unsere Vorschläge Zustimmung fanden“, sagt Anderseck. Von der jetzigen Umleitungsführung sei man dann überrascht worden.

So stellen sich Stadt und Veranstalter die Umleitung vor. Es geht über den Fußweg der Köpckestraße. Dabei muss einmal der Carolaplatz in voller Gänze und einmal die Große Meißner Straße gequert werden. Beides macht die Regelung für Radler unattraktiv, der Zweirichtungsverkehr laut ADFC sogar gefährlich. Quelle: Grafik Cityski GmbH

Sie fällt zwar tatsächlich kürzer aus als noch 2018, als Radler bereits an der Marienbrücke den Elberadweg verlassen mussten. Auch ihre Dauer ist verkürzt. Galt die Sperrung des Elberadwegs 2018 noch satte 28 Tage, sollen es in diesem Jahr vom 7. bis 24. Januar nur 17 Tage sein. „Aber sie ist eben nicht praktikabel und verstößt an vielen Stellen gegen geltende Regeln“, sagt der 33-jährige Anderseck.

Viele Radler sparen sich den zeitraubenden Weg einmal quer über den Carolaplatz. Sie fahren einfach auf den Fußweg der Köpckestraße in falscher Richtung. Quelle: Anja Schneider

Was er meint, wird deutlich, wenn man mit ihm die Umleitung abläuft. So geht es in Richtung Pieschen an der Staatskanzlei hoch in Richtung Carolaplatz. Dort muss erst die Wigardstraße gequert werden, dann die Albertstraße. So weisen es weiße Umleitungsschilder. Problem: Die Furt über die Albertstraße dürfen eigentlich nur Fußgänger benutzen. „Also muss ich hier mein Rad schieben“, sagt Anderseck. Erst nachdem er auch die Straßenbahnschienen passiert hat, erlaubt ein Straßenschild Radlern die Gehwegnutzung. In Schrittgeschwindigkeit. „Aber welcher Radler hält sich auf seinem Arbeitsweg daran?“, fragt Anderseck. Tatsächlich fahren viele Radler, die wegen der nicht wirklich winterlichen Witterung noch unterwegs sind, deutlich schneller. Und das zumeist auf dem anderen Gehweg der Köpckestraße, in falscher Fahrtrichtung also. „Viele wollen sich die zeitraubende Querung des Carolaplatzes sparen. Auch die Köpckestraße und die Große Meißner Straße sind eine zu große Barriere“, sagt der 33-Jährige.

Langsam rollend geht es am Jägerhof vorbei in Richtung Goldener Reiter, wo dann plötzlich die Gehwegnutzung für Radler endet. Ein Umleitungsschild gibt es nicht.“Das ist keine Umleitung, das ist eine Ableitung vom Elberadweg“, schimpft Anderseck deswegen. Wohin nun?

Nach der Engstelle am Jägerhof der nächste Schreck: Wo geht es hier weiter? Die Beschilderung erlaubt es zwar, die Hauptstraße zu befahren (r.), nicht aber den Fußweg entlang der Großen Meißner Straße (l.). Von einem Umleitungsschild fehlt jede Spur Quelle: Anja Schneider

Hilfe gibt eine im Internet einzusehende Grafik der Veranstalter. Sie zeigt, dass nun die Radlerfurt in Richtung Augustusbrücke zu nutzen wäre, dann als Linksfahrer und damit verkehrswidrig der Fußweg ehe es hinter dem Hotel Bellevue zum Elberadweg hinunter geht. In der Gegenrichtung wird der gleiche Weg zurückgelegt – zumeist als Falschfahrer auf dem Gehweg der Köpckestraße. So hat es auch Straßen- und Tiefbauamtsleiter Reinhard Koettnitz in einer städtischen Pressemitteilung beschrieben. Dort spricht er allerdings auch von einer „Empfehlung“. Hat die Umleitung gar keinen verbindlichen Charakter, weil sie eigentlich nicht den Verkehrsregeln entspricht?

Das vermutet ADFC-Mitglied Anderseck. „Die Schöpfer dieser Umleitung gehen offenbar davon aus, dass Radler eh kreuz und quer fahren ohne auf Regeln zu achten“, sagt er. Ein solcher Radfahrer will er jedoch nicht sein. Deswegen rollt er in Richtung Köpckestraße auf der Fahrbahn mit, was im dichten Verkehr am Morgen nicht ungefährlich ist. „Anders geht es hier nicht, weil die Gehwegnutzung nicht erlaubt ist“, sagt er. Mitunter werde er deswegen bis zum Carolaplatz von hupenden Autos verfolgt. Kurzfristige Entspannung könnte vielleicht Tempo 30 auf der Köpckestraße während der Skiweltcupzeit bringen, meint Anderseck.

Zurück in Richtung Carolaplatz geht es über die morgens dicht befahrene Köpckestraße. In falscher Richtung auf dem Fußweg fahren, wie von der Umleitungsführung verlangt, dürfe man hier einfach nicht, begründet ADFC-Mitglied Martin Anderseck. Quelle: Anja Schneider

Bei den Veranstaltern verweist man auf die Probleme angesprochen auf das Straßen- und Tiefbauamt. Man sei dessen Empfehlung gefolgt und habe „die Umleitung gemeinsam mit einem professionellen Verkehrssicherheitsunternehmen umgesetzt“, teilt Sprecherin Viktoria Franke mit. Man bleibe in engem Austausch mit dem ADFC. Eine DNN-Anfrage zur Umleitungsstrecke ans Straßen- und Tiefbauamt wurde von den Verantwortlichen noch nicht beantwortet.

