Dresden

Der Ortsverband Dresden des Technischen Hilfswerks ( THW) hat die Sicherungsarbeiten am einsturzgefährdeten ehemaligen Speisesaal des Lahmann-Sanatoriums am Montagmorgen um 6.30 Uhr beendet. Das teilte Sprecher Ralf Mancke auf Anfrage mit. Damit ist die Sperrung der B 6 in diesem Bereich beendet. Massive Holzbalken stützen nun die Außenwand der Ruine und sollen sie vor dem Einsturz bewahren.

Der Einsatz beschäftigte die Kameraden des THW während des gesamten Wochenendes. Ein Dachträger hatte sich offenbar witterungsbedingt aus seiner Halterung gelöst und drückte nun von innen gegen die Mauer. Deshalb nahm ein Kran den Träger zunächst an den Haken, um den Druck auf die Mauer zu entlasten. Außerdem wurde der Dachträger von innen mit einem Pfeiler abgestützt, der von oben durch das Dach gehoben wurde.

In Folge der Sperrung der Bautzner Landstraße – eine der Hauptverkehrsstraßen durch Dresden – kam es zu massiven Staus, vor allem auf der Grundstraße.

Von cg