Auf 15 Anklagen hatte es Ralf H. diesmal gebracht. Der gerichtsbekannte 32-Jährige hat in den letzten Jahren nicht viel ausgelassen – Diebstahl, Betrug, Sachbeschädigung, Hehlerei, Körperverletzung, da war viel zusammengekommen. Man fragt sich schon, warum der vorbestrafte junge Mann, der gelegentlich bei seinen Diebeszügen erwischt wurde, nicht eher aus dem Verkehr gezogen wurde.

Raubzug auf der Krebsstation

Er war in ganz Dresden in Hotels, Keller, Praxen, Geschäfte, Schulen, Büro- und Vereinshäuser, Theater eingestiegen und hatte mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest war. Er beklaute Schwestern in der Krebsstation der Uni-Klinik und im Diakonissenkrankenhaus und stahl sogar Schülern ihr bisschen Taschengeld aus den Ranzen. Er brach in das Büro der Musikfestspiele ein, ließ die EC-Karte des Intendanten mitgehen und hob damit 1000 Euro ab.

Bevorzugt knackte Ralf H. Spinde in Umkleideräumen und stahl den Mitarbeitern, die in der Zeit ihr Geld mit Arbeit verdienten, Taschen, Rucksäcke und Portemonnaies. Aber er klaute auch hochwertige Technik aus Büros, Fahrräder im großen Stil, und er plünderte Getränke- und Kaffeautomaten. Aus den Umkleideräumen des Sportparks an der Magdeburger Straße stahl er neben Bargeld auch zwei Generalschlüssel für die Sporträume mit. Die Zylinder auszutauschen, kostete mehrere tausend Euro.

Auf die schiefe Bahn gekommen

Wurde er überrascht, konnte Ralf H. auch handgreiflich werden. Als ihn zwei Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe beim Klauen erwischten, attackierte er sie mit Reizgas.

Der Angeklagte räumte die Diebstähle ein. Er sei auf die schiefe Bahn gekommen, als ihn seine Freundin verließ, habe dann Crystal genommen und sich mit den Diebstählen seinen Drogenkonsum finanziert.

Das Gericht musste am Montag mehrere Einzelstrafen bilden, insgesamt wurde Ralf H. zu vier Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt.

Von Monika Löffler