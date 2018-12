Dresden

Am Mittwoch, 9. Januar, von 10 bis 12 Uhr, findet eine kostenlose Informationsveranstaltung vom Verein Artos e.V. statt. Der Verein, der älteren PC-Interessierten Chancen und Nutzung des Internets sowie der Technik vermitteln möchte, hat seine Vereinsräume im „ sachs.ona geschäftspark“, Straße des 17. Juni Nr. 25 - ehemals Sachsenwerk Niedersedlitz. In den Veranstaltungen des Vereins geht es um ganz Alltägliches: Online eine Reise buchen, von zu Hause aus einkaufen, online lernen oder mit den Enkelkindern Kontakt halten. Der Verein will Berührungsängste mit diesen neuen Medien minimieren. Beim Vortrag möchte der Verein sich selbst und seine Projekte für 2019 vorstellen.

Anmeldungen werden unter Telefon 0351/ 25381477 angenommen. Auf Anfrage wird auch Informationsmaterial zugeschickt. Unter www.artos.de können weitere Informationen zum Verein eingesehen werden.

Von Carolin Seyffert