Dresden

Drei Tage langen sitzt die Aktionsgemeinschaft Frieden aus Dresden im Schatten der Dresdner Kreuzkirche und sammelt Unterschriften, um ein Zeichen für Frieden den Abbau von Atomwaffen zu setzen. „Die meisten Dresdner hier interessiert das nicht. Die meisten Unterschriften haben wir von Touristen bekommen“, berichtet Peter Müller, einer der drei aktiven Köpfe der AG Frieden. Anlässlich des 70. Jahrestags der Atomangriffe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 hält die Gruppe seit 2015 jährlich für drei Tage Mahnwache im Stadtzentrum. Zusammengefunden haben sich die drei Männer der Gruppe 2003, als die USA den Irakkrieg begann. „Am Anfang waren wir noch deutlich mehr jüngere Mitglieder und auch Studenten, aber in 15 Jahren sind nur wir zu dritt übrig geblieben“, erzählt Bernd Reißmann, der aus Protest gegen die in Büchel (Eifel) gelagerten US-Nuklearwaffen sogar bis Donnerstag fastet.

Von der dürftigen Resonanz auf der Straße lassen sich die Mahnwächter nicht abschrecken. Fünf Unterschriften in fünf Stunden sind für die Alteingesessenen kein Grund für Frust. Unverständlich ist es hingegen für sie, dass die Stadt sich an dem weltweiten Aktions- und Erinnerungstag raushält. Offiziell ist Dresden Teil des Netzwerkes „Mayors for Peace“ (dt.: Bürgermeister für Frieden). Am 8. Juli jedes Jahres wird vor den teilnehmenden Rathäusern eine Friedensflagge gehisst – nur in Dresden nicht. „Wir haben schon viele Ausreden gehört. Angeblich sei das kein Thema für Kommunalpolitik“, sagt Friedensaktivist Werner. Solange sich noch Atomwaffen auf deutschem Boden befinden, sitzen die drei Männer unabhängig davon auch nächstes Jahr wieder für drei Tage in der Innenstadt, versichern die Friedensbefürworter.

Von Aaron Wörz