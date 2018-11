Dresden

Am Freitag noch wird sie auf Herz und Nieren getestet, am Sonnabend pendelt die Schwebebahn dann wie gewohnt wieder zwischen Berg- und Talstation. Einen Tag müssen Fahrgäste also noch in Busse der Linie 84/309 einsteigen, wenn sie nach Oberloschwitz gelangen wollen. Voraussetzung ist, dass die Schwebebahn am Freitag alle Belastungstests nach absolvierter Herbstrevision ohne Probleme übersteht.

Kaum ist die eine Bergbahn wieder im Regelbetrieb angekommen, nehmen sich die Fachleute die nächste zur Brust. Ab Montag steht auch bei der benachbarten Standseilbahn die obligatorische Herbstrevision an. Dabei werden dann die me­chanischen, elektrischen und hydraulischen Anlagenteile der Standseilbahn kon­trolliert. Während der bis 30. November geplanten Revisionsarbeiten wird im Einsatzzeitraum der Standseilbahn ein An­ruflinientaxi im 30-Minuten-Abstand angeboten. Das sollte allerdings bis 20 Mi­nuten vor der geplanten Abfahrt unter der Rufnummer 857 11 11 bestellt werden.

Jede Seilbahn ist von Gesetzes wegen zwei Mal jährlich zu überprüfen, einmal erfolgt dabei die technische Abnahme. Diese Bahnen unterliegen besonderen Vorschriften, die in der so genannten Be­triebsordnung für den Bau und Betrieb von Seilbahnen zusammengefasst sind. Deshalb finden bei den historischen Dresdner Seilbahnen traditionell im Frühjahr und Herbst außerhalb der Saison 14-tägige Revisionen statt. Wegen ihres gu­ten Zustandes sind in diesem Herbst keine größeren Reparaturen vorgesehen.

Von DNN