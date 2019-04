Dresden

Am Sonnabend startet die Schwebebahn in ihre Sommersaison. Nach erfolgreich überstandener Frühjahrsrevision findet die erste Fahrt morgens 9.30 Uhr statt, teilen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit. Auch das Café auf der Plattform der Bergstation hat dann wieder geöffnet. Die benachbarte Standseilbahn ist nach ihrer Revision bereits seit dem 23. März wieder im Einsatz.

Vom 11. bis 22. März musste sich im Rahmen der gesetzlich geforderten Überprüfung der technischen Denkmäler zunächst die Standseilbahn ihrer routinemäßigen Frühjahrsrevision unterziehen. Dabei erfolgte die Kontrolle aller Bauteile, einschließlich der Hochbauten, Gleise, Tunnel und des Viaduktes. Auch die Seilbahnsteuerung sowie die Fernüberwachungs- und Signalanlage mussten ihre Funktionstüchtigkeit unter Beweis stellen. Danach kamen Fahrwerke, Türen und Elektrik beider Wagen an die Reihe.

Notstromdiesel im Probelauf getestet

Kleinere Reparaturen sowie die üblichen Reinigungsarbeiten komplettierten die Revision. Den Abschluss bildete die jährliche Prüfung, die der TÜV-Thüringen übernommen hatte.

Die Revision der Bergbahnen setzte sich ab 25. März an der Schwebebahn fort. Augenmerk lag dabei auf dem Zustand der 33 Stahlstützen und des Fahrschienenträgers, an dem die beiden Wagen für Passagiere hängen. Dazu wurden auch die Elektrik, die Fördermaschine in der Bergstation sowie die Seilbahnsteuerung geprüft.

Möglichst genau schauten sich die Techniker die sensiblen Schließmechanismen der Türen auf dem Bahnsteig an. Eine Störung an diesen elektromechanischen Bauteilen würde aus Sicherheitsgründen die Abfahrt der Wagen blockieren.

Die meisten Wartungsarbeiten haben die Mitarbeiter der Bergbahnen selbst ausgeführt – sie kennen die Anlagen schließlich am besten. Im Rahmen der Revision wurde auch der Notstromdiesel im Probelauf getestet. Bei Stromausfall sorgt dieses Aggregat dafür, dass die Passagiere noch bis in die nächste Station gelangen und dort die Wagen gefahrlos verlassen können.

Die nächsten Revisionen bei beiden Bergbahnen stehen nach Saisonende im Herbst an.

Von uh