Dresden

Dresden hat immer noch keinen genehmigten Schulnetzplan. Wie das Sächsische Kultusministerium mitteilte, hat die Stadt keine konsistente Planung vorgelegt (DNN berichteten). Für Dana Frohwieser, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion und Bildungspolitikerin, liegt die Verantwortung dafür bei der Stadtverwaltung.

Mit dem Stadtratsbeschluss zur Schulnetzplanung im Januar 2018 hätten die Fraktionen von Linken, Grünen und der SPD diverse Engpässe im Verwaltungsentwurf kritisiert und der Verwaltung zahlreiche Hausaufgaben erteilt, um den Kapazitätsengpässen durch die Verwaltungsplanung zu begegnen. Die meisten davon seien mit einer Frist bis zum 30. April versehen worden, aber bis heute unerledigt geblieben, erklärte Frohwieser.

Es sei absolut unverständlich, wieso nahezu alle Aufträge des Stadtrates immer noch nicht erledigt worden seien. Obwohl in den Anhörungen und den Diskussionen zum Verwaltungsentwurf zahlreiche Kapazitätsengpässe aufgezeigt worden seien, spiele die Stadtverwaltung offenbar auf Zeit. „Ich fordere den Oberbürgermeister auf, den zuständigen Fachbürgermeister der CDU in die Verantwortung zu nehmen, dass die Stadtratsbeschlüsse zügig umgesetzt werden“, so Frohwieser.

Die Kinder, die zahlreich vor den Türen der Schulen stünden, würden nicht einfach verschwinden. „Sie verdienen gute und ausreichende Schulplätze.“ Wenn Schulbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) die Stadtratsbeschlüsse erst mit Auflagen der Schulaufsichtsbehörde ernst nehmen wolle, sei das ein Armutszeugnis für den Bildungsstandort Dresden.

Es sei wenig verwunderlich, dass sich das Kultusministerium über zahlreiche unerledigte Prüfaufträge des Stadtrats beklage und deren Umsetzung verlange, damit der Schulnetzplan genehmigungsfähig werde. „Wir haben im Vergleich zum Verwaltungsentwurf zahlreiche Kapazitätserweiterungen beauftragt, allein fünf zusätzliche Grundschulstandorte wie eine neue Grundschule für die Altstadt. Ohne diese wäre der Verwaltungsentwurf niemals genehmigungsfähig geworden. Hier darf kein weiterer Tag ungenutzt vergehen“, forderte die Sozialdemokratin.

Das Sächsische Kultusministerium will jetzt Variantendiskussionen für alle Schularten mit der Stadtverwaltung führen und geht davon aus, dass je nach Verlauf der Abstimmungen bis zur Jahresmitte ein Bescheid zur Schulnetzplanung erteilt werden könnte.

Von Thomas Baumann-Hartwig