Dresden

Schwerer Rückschlag für die Sanierung des Schulgebäudes am Plantagenweg in Hosterwitz: Die Bauarbeiten werden nicht vor 2020 beginnen können. Das räumte Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) auf Anfrage von Stadtrat Jan Kaboth (fraktionslos) am Donnerstag vor dem Stadtrat ein. Grund für die Verzögerung ist der Straßenbau: Bevor das Gebäude saniert werden kann, muss der Plantagenweg gründlich ausgebaut werden. Doch eine Ausschreibung des Vorhabens scheiterte mangels Bieter, so Vorjohann.

Die Verwaltung bemühe sich, die Straße 2019 zu sanieren, damit im März 2020 der Schulhausbau beginnen könne. In diesem Fall, so Vorjohann, könnten die Bauarbeiten im Februar 2022 abgeschlossen werden. Dann kann die 88. Grundschule einziehen, die bislang in Pillnitz untergebracht ist. tbh

Von tbh