Dresden

„Für aktive und wirkungsvolle Klimaschutzmaßnahmen“ demonstrierten am Freitag rund 50 Dresdner Schüler vor dem sächsischen Kultusministerium am Königsufer. Der Aufruf, dem Schulunterricht fernzubleiben und stattdessen für eine klimafreundlichere Zukunft auf die Straße zu gehen, wurde von der bundesweiten Initiative „Fridays for Future“ gestartet. An Stelle von Mathe- oder Geographieunterricht machten die Schüler der Klassenstufen vier bis zehn am Freitagvormittag mit selbst gebastelten Plakaten auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam.

Veranstalter der Schülerdemonstration war Lehrer Thomas Markert von der Freien Alternativen Schule (FAS), die im Vorfeld der Kundgebung zusätzlich einen Vortrag zum Thema Klimawandel organisierte.

Von awo