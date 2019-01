Dresden

Dort, wo am Wochenende noch die besten Skilangläufer ihre Weltcup-Punkte sammelten, fahren seit Montag täglich Schüler um die Wette. Die Aktion „Schulsport auf Ski“ am Königsufer bereitete den jungen Staffelläufern in den vergangenen Tagen sichtlich Spaß. Und wer weiß, vielleicht schlummert ja in einigen Kindern das Potenzial eines Weltcup-Siegers.

Noch bis Freitag findet jeden Tag von 9 bis 13 Uhr Schulsport auf dem Rundkurs am Elbufer statt. Zahlreiche Bildungseinrichtungen haben sich mit Videos, E-Mails, Wandzeitungen und künstlerischen Modellen für die Aktion beworben, 16 Schulen wurden letztlich ausgewählt.

Von DNN