Dresden

Fast zwei Jahre dröhnten in dem markanten Ge­bäude in Dobritz die Baumaschinen, sägten, bohrten und hämmerten im so genannten Schokopack-Hochhaus die Ar­beiter. Mit viel Aufwand hat der IT-Dienstleister Itelligence die denkmalgeschützte Immobilie an der Breitscheidstraße als neue Dresdner Un­ternehmenszentrale herrichten lassen. In diesen Tagen sind die ersten Mitarbeiter eingezogen, dutzende weitere werden in den nächsten Wo­chen folgen.

Jahrelang war die Zukunft des ersten in Dresden nach dem Krieg errichteten Hochhauses in Skelettbauweise ungewiss, bremsten un­terschiedliche Vorstellungen für die künftige Nutzung des Eigentümers und der Stadtverwaltung eine mögliche Sa­nierung des ehemaligen Verwaltungssitzes des VEB Verpackungsmaschinenbau Dresden aus. Das Hochhaus verfiel, regelmäßig tobten sich dort Randalierer aus.

Bis sich vor zwei Jahren das aus Bielefeld stammende Unternehmen Itelligence meldete. Mit einem Jahresumsatz von fast 900 Millionen Eu­ro und weltweit über 300 Kunden ge­hört die Firma eigenen An­gaben zufolge zu den international führenden SAP-Beratungshäusern – und wächst stetig. Sachsen spielt für Itelligence dabei eine wichtige Rolle: Ne­ben den bisher drei Standorten in Dresden betreibt das Un­ternehmen im ostsächsischen Bautzen inzwischen vier Rechenzentren – und schluckte vor einigen Jahren außerdem den an Spree ansässigen Mitbewerber Bit-Group.

Das Gebäude war das erste nach dem Krieg in Skelettbauweise errichtete Hochhaus in Dresden. Quelle: Foto: Dietrich Flechtner

Mit dem neuen Sitz an der Breitscheidstraße möchte Itelligence ei­nerseits die drei Dresdner Standorte zusammenführen – und zugleich das weitere Wachstum in Sachsen vor­antreiben. 350 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen derzeit in Dresden, im chic hergerichteten Schokopackhochhaus und den Ne­bengebäuden mit einer Bü­rofläche von insgesamt 9000 Quadratemetern ist allerdings Platz für mehr als 500 Mitarbeiter. Und die möchte der IT-Dienstleister auf Dauer dort auch unterbringen.

Itelligence-Vorstandschef Norbert Rotter will die führende Position am Markt behaupten und setzt da­bei fest auf den Wirtschaftsstandort Sachsen. „Um diese Anstrengungen kapazitiv umsetzen zu können, sind wir stets auf der Suche nach erfahrenen Experten und ambitionierten Nachwuchskräften – Platz im neuen Dresdner Gebäudekomplex ist ge­nug vorhanden.“

Bereits in den vergangenen Jahren hatte der IT-Riese in Sachsen viele Millionen Euro investiert und damit reichlich neue Jobs geschaffen. In das Schokopack-Hochhaus steckte das Unternehmen nach früher ge­machten An­gaben etwa 20 Mil­lionen Euro – und konnte das Vor­haben trotz der großen baulichen Herausforderungen im einst vorgesehenen Zeitrahmen ab­schließen.

Denn allen voran der Denkmalschutz hatte bei dem Hochhaus die Hände drauf. Allein die Herstellung und der Einbau von mehr als 500 passgenauen Holzfenstern hätten ei­nen nicht zu unterschätzenden Aufwand bedeutet, heißt es aus der Firmenzentrale in Bielefeld. „Letztlich sind wir stolz, gemeinsam mit dem Bauträger und den beteiligten Hand­werksbetrieben aus der Re­gion in überschaubarer Zeit dieses so ge­schichtsträchtige Haus in Dobritz im neuen Glanz erstrahlen lassen zu können“, erklärt Lars Janitz von der Itelligence AG.

Von Sebastian Kositz