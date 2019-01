Dresden

Für die Amtsperiode 2019 bis 2023 wurden aus den Vorschlagslisten der Landeshauptstadt Dresden 680 Schöffinnen und Schöffen sowie Jugendschöffinnen und -schöffen gewählt. Darüber hinaus wurden 47 Bewerber als ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht Dresden bestimmt. Die Landeshauptstadt Dresden dankt allen Bewerbern für ihre Bereitschaft, ehrenamtlich bei der Rechtsprechung mitzuwirken. Schöffen beteiligen sich an der Erwachsenen- und Jugendgerichtsbarkeit beim Amts- oder Landgericht. Sie bringen ihre Erfahrungen aus ihrem beruflichen Leben und sozialen Umfeld in die Rechtsprechung ein. Weitere Informationen gibt es unter dresden.de/schoeffen.

Von Carolin Seyffert