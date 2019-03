Dresden

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) und Straßen- und Tiefbauamtsleiter demonstrierten am Montag beim Pressetermin zu den Straßen Einigkeit: „Wir verstehen uns gut“, bekannten beide. Mehr erklärten sie nicht zu den Plänen von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP), Koettnitz an die Spitze des Schulverwaltungsamtes zu versetzen.

Klingt nicht so, als wenn Schmidt-Lamontain Koettnitz unbedingt loswerden will. Auch Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) soll der Personalrochade – vorsichtig formuliert – reserviert gegenüberstehen. Die CDU-Fraktion ist ihrem Bürgermeister bereits zur Seite gesprungen und hat empörte Kritik geäußert, nun haben sich auch die Grünen im Stadtrat mit ihrem Beigeordneten besprochen und lassen wissen, dass sie den Plan für keinen guten halten. „Es steht außer Frage, das Professor Koettnitz jedes Schlagloch in der Stadt kennt und ein ausgewiesener Fachmann im Bereich Straßen- und Tiefbau ist“, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzender Thomas Löser. Inwieweit diese Qualitäten im Schulverwaltungsamt benötigt würden, sei aber fraglich. Mindestens genauso wichtig sei die Frage, welche Lösung Hilbert für das Straßen- und Tiefbauamt plane, so Löser.

Auch in diesem Amt stünden in den nächsten Jahren noch Mammutaufgaben an. Koettnitz gehe in anderthalb Jahren in den Ruhestand, bereits jetzt müsse über eine geordnete Amtsübergabe nachgedacht werden.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne erklärte: „Dass der Oberbürgermeister Personal wie auf dem Schachbrett verschieben will, kann nicht im Sinne der Stadt sein.“ Sie gehe davon aus, dass in solch zentralen Positionen der Stadtrat beteiligt werden müsse. „Ich fordere vom Oberbürgermeister ein transparentes Verfahren, an dessen Ende wir als Stadträte entscheiden.“

Von Thomas Baumann-Hartwig