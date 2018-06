Dresden

Gesundheitsrisiken kennen, Symptome deuten, schnell reagieren – Aufklärung über den Schlaganfall und seine Erkennungszeichen kann Leben retten. Aus diesem Grund haben sich auch in diesem Jahr das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, das Städtische Klinikum Dresden sowie die Orthopädie- und Rehatechnik Dresden GmbH zusammengeschlossen, hieß es in einer Mitteilung des Uniklinikums.

Gemeinsam machen sie sich in einer öffentlichkeitswirksamen Aktion für die Schlaganfallprävention stark: Am Donnerstag, dem 14. Juni, steht der signalrote Londoner Doppeldeckerbus der „Herzenssache Schlaganfall“ von 10 bis 15 Uhr auf der Schloßstraße am Dresdner Kulturpalast. Im britischen Doppeldecker stehen Fachärzte, Experten aus der Pflege sowie der Rehabilitation und sogenannte Schlaganfall-Lotsen für direkte Gespräche zur Verfügung. Dabei können im Gespräch offene Fragen geklärt und das persönliche Schlaganfall-Risiko getestet werden.

Schlaganfall und Diabetes sind zwei tödliche Gefahren, deren Risikofaktoren kaum bekannt sind. Alle zehn Minuten ereignet sich ein neuer Schlaganfall, dessen Ursache eine Diabetes-Erkrankung ist. Insgesamt erleiden jedes Jahr mehr als 270 000 Deutsche einen Schlaganfall. Weltweit stirbt rund die Hälfte aller Menschen mit Diabetes an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Menschen mit Typ-2-Diabetes und kardiovaskulärer Vorerkrankung haben schätzungsweise eine um zwölf Jahre verkürzte Lebenserwartung im Vergleich zu Gesunden. Bekannt ist aber auch, dass sich zwischen 50 bis 70 Prozent dieser Hirninfarkte durch gezielte Vorsorgemaßnahmen und die Förderung einer gesunden Lebensweise verhindern ließen. Dieser Effekt zeigt sich auch bei der Volkskrankheit Diabetes mellitus, von der in Deutschland schätzungsweise 7,6 Millionen Menschen betroffen sind. Vorsorge und Aufklärung werden daher nach Ansicht der Experten immer wichtiger.

Der Schlaganfallbus steht am Donnerstag, 14. Juni, von 10 bis 15 Uhr, am Kulturpalast (Schloßstraße).

Von DNN