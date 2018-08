Dresden

Die Dresdner Stadträtin Ulrike Caspary vom Bündnis 90/Die Grünen und Ortsbeirat Bert Kaulfuß hatten bei der Deutschen Bahn und der Landeshauptstadt angefragt, weshalb die Brücke am Nachtflügelweg in der Dresdner Heide abgerissen wurde. „Es ist bedauerlich, dass die Bahn die Brücke Nachtflügelweg abgebrochen hat. Erfreulich ist, dass für die Brücke am Unterringel nun die Stadt Dresden zuständig ist und dass die Landeshauptstadt umgehend eine Überprüfung des Zustandes veranlasste. Absicherungen wurden behelfsmäßig bereits durchgeführt, wie zum Beispiel die Instandsetzung des Geländers“, erläutert Kaulfuß die neuen Erkenntnisse aus der Anfrage.

Die Brücke führt über die Bahnverbindung nach Dresden und liegt etwa auf halber Strecke zwischen Radeberg und Langebrück. Sie wird von Forstfahrzeugen aber auch von Radfahrern, Pilzsammlern und Spaziergängern genutzt.

Von DNN