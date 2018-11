Dresden

Der diesjährige Sommer hat gezeigt: Bei den Schiffen der Sächsischen Dampfschiffahrt (SDS) muss schnell gehandelt werden. Das bestätigt auch die Jahresbilanz: 120 Tage konnten die Dampfer nur eingeschränkt fahren, acht Tage überhaupt nicht. Die Misere aufgrund der anhaltenden Trockenheit begann im Juli. In diesem Monat konnte der komplette Fahrplan nur an drei Tagen angeboten werden. Von August bis September konnten die Schiffe an keinem einzigen Tag nach Plan fahren.

Unternehmen erwartet negatives Jahresergebnis

Die kompletten Ausfälle hielten sich dennoch in Grenzen: Im August gab es zwei Tage, an denen kein Dampfer fuhr, ebenso im Oktober. Im September waren es vier Tage. „Um auf das Niedrigwasser in künftigen Jahren noch besser reagieren zu können, sind wir bemüht, alle unsere Schiffe an die gegebenen Bedingungen anzupassen“, resümiert die SDS aus der aktuellen Saison. Derzeit werde überlegt und getestet, wie der Tiefgang bei den Schiffen optimiert werden kann.

Die Folgen des Niedrigwassers beziffert das Unternehmen mit „beträchtlichen Umsatzeinbußen“ in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die SDS einen Überschuss von 916 000 Euro. In diesem Jahr sei ein negatives Ergebnis zu erwarten, heißt es in der Pressemitteilung. Ausgefallenen Fahrten und die Tatsache, dass bei vielen Fahrten weniger Passagiere mitgenommen werden konnten, um den Tiefgang der Schiffe zu verringern, bestimmten die diesjährige Saison. Dennoch seien mit dem Tochterunternehmen ElbeZeit GmbH, welches unter anderem das Pinguincafé im Dresdner Zoo bewirtschaftet, „überdurchschnittlich gute Umsätze“ erzielt worden.

Weniger Kombitickets

Konsequenzen hat der Sommer trotzdem: Da die Schiffe seltener fuhren, wurde auch weniger Personal gebraucht. Für die Servicemitarbeiter der Elbezeit GmbH beantragte die SDS deshalb Kurzarbeit. „Betriebsbedingte Kündigungen wird es nicht geben“, stellt das Unternehmen klar. Außerdem wird es im kommenden Jahr statt sechs nur noch vier Kombitickets geben. „Wir möchten uns in Zukunft auf die Angebote konzentrieren, die wir auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen bedienen können“, begründet die SDS die Entscheidung.

„Bad Schandau“ verkauft

Doch die SDS hat auch Positives zu berichten: Auch für das Motorschiff „Bad Schandau“ wurde ein neuer Besitzer gefunden. Mit dem Verkauf verabschiedet sich das Unternehmen von ihrem letzten Motorschiff. Es ist inzwischen am Müggelsee bei Berlin angekommen und wird in der kommenden Saison eingesetzt. Umgetauft wurde es allerdings noch nicht: „Sowas dauert“, sagt Kutzker.

Die „Bad Schandau“ wurde in dieser Saison noch an 27 Tagen in Dresden eingesetzt, vor allem für das Ausrichten der Anleger im Frühjahr. Schon 2015 entschied sich die Sächsische Dampfschiffahrt für den Verkauf der einzigen beiden Motorschiffe in der Flotte. Die „Lilienstein" wurde schon 2016 verkauft und schippert seitdem durch den Nationalpark Unteres Odertal im Norden Brandenburgs. „Für uns waren die anstehenden Investitionen, beispielsweise in eine Schiene bei Tiefgang von 1,10 Metern, nicht sonnvoll“, begründet die SDS den Verkauf. Die Fahrten, die sonst von den Motorschiffen übernommen wurden, könne das Unternehmen mit den verbleibenden Dampfern durchführen.

Von Lisa-Marie Leuteritz