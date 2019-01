Am Montag beginnen die Arbeiten an einer neuen Zentralhaltestelle auf der Kesselsdorfer Straße in Dresden-Löbtau. Am 14. Januar wird die Straße im unteren Abschnitt dann voll gesperrt. Zu Bauablauf, Umleitungen und dem veränderten Fahrbetrieb gibt es am Montagabend eine Bürgerversammlung.