Dresden

Unterschiedlicher könnten die Messen kaum sein, die sich an diesem Wochenende zum wiederholten Male zeitgleich im Dresdner Messegelände abspielen. Während bei der SachsenKrad in Halle 2 bis 4 hartgesottene Biker, Endurofans und insgesamt alle, die sich für Zweiräder interessieren – ja, auch Fahrräder spielen hier eine Rolle – die neuesten Modelle der Saison bestaunen, stehen in Halle 1 alle Zeichen auf Romantik.

Zur Galerie Die Motorradmesse SachsenKrad 2019

Hier findet die Hochzeitsmesse JAwort statt. Location, Outfit, Hochzeitstorte, Tisch- und Blumendeko, Limousinen, Hochzeitssänger, Fotografen, Ringe: Jeder Aspekt des hoffentlich schönsten, für viele auch des anstrengendsten Tags im Leben wird hier abgehandelt.

Zur Galerie Die Hochzeitsmesse JAwort 2019 in Dresden

Es würde aber nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn nicht auch Motorrad- und Fahrradenthusiasten heiraten. Und so stand wie bereits im vergangenen Jahr die Verbindungstür offen und wer will, kann beide Messen mitnehmen, ohne zwischendurch wieder hinaus in den Regen zu müssen.

SachsenKrad und JAwort 2019 haben am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

JAwort: Das Programm am Sonntag 10.40 Uhr: Messe Opening mit Lena Sky 11 Uhr: Braut- und Festmodenschau 12.30 Uhr: Anthony Weihs 13 Uhr: Retroskop Duo 13.40 Uhr: Eva Diamante 14 Uhr: Braut- und Festmodenschau 15.30 Uhr: Illusio Magic Show 15.45 Uhr: Katie & Lasse 16 Uhr: Braut- und Festmodenschau 17.15 Uhr: Messe-Finale mit realmusic

SachsenKrad am Sonntag – Aus dem Programm 11 Uhr: Biker Gottesdienst im Erlweinsaal 11.45 Uhr: X-Grip Challenge – Wer kann am schnellsten Reifen wechseln? – Enduro Base 13.30 Uhr: Langstrecken WM - Teamvorstellung „GERT56“ – Halle 4 14 Uhr: GASGAS EC Ranger Deutschlandpremiere – Enduro Base 15.30 Uhr: Fahrtrainings für Motorradfahrer – Halle 4 17 Uhr: Ausklang der SachsenKrad 2019 mit André Hardt und Bernd Fulk – Halle 4

Von fkä