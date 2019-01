Dresden

Zum nunmehr 25. Mal öffnet die Dresdner Motorradmesse SachsenKrad von Freitag bis Sonntag ihre Türen am Messering für Besucher. Über 130 Aussteller werden anlässlich des Jubiläums auf 10 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre Modelle präsentieren.

Egal, ob Triumph, BMW oder Ducati – in diesem Jahr sind wieder einige große Motorradhersteller mit von der Partie. Auch Hersteller wie Honda, Yamaha oder Kawasaki fehlen nicht. Die parallel stattfindende Sondermesse „e-bike-days“ widmet sich wiederum ganz den Elektromotorrädern. Gäste erwartet hier unter anderem ein Testparcours. Über den Motorsport im Freistaat informiert der ADAC Sachsen an einem eigenen Stand. Zudem gibt es Informationen zu Wettkämpfen und Fahrtechniken. Weitere Höhepunkte gibt es auf zwei Showbühnen. Zudem ist ein Messekino aufgebaut und es findet ein Biker-Gottesdienst statt. Am Freitag ist ab 11 Uhr geöffnet, Sonnabend und Sonntag jeweils ab 10 Uhr. Die Messe schließt jeweils um 18 Uhr.­­

Von Johannes Wolf