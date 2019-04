Dresden

Sie begleiten den Wahltag und zählen die Stimmen aus: Für die Kommunal- und Europawahlen Ende Mai sowie die Landtagswahl am 1. September in Sachsen werden Tausende Wahlhelfer gebraucht. Allein Dresden benötigt über 4000 Freiwillige. Die

Landeshauptstadt wirbt mit einer großangelegten Kampagne unter dem Motto „Ich bin Wahlhelfer! Und Du?“, mehr als 1500 Engagierte werden auf diesem Weg noch gesucht.

Die Landeswahlleitung in Kamenz schätzt die Gesamtzahl der Wahlhelfer in Sachsen auf rund 34.000 Freiwillige, die in diesem Jahr in den Wahllokalen benötigt werden.

Leipzig sucht insgesamt 5500 Ehrenamtliche - und wirbt dafür im Internet, mit Flyern und auf Plakaten, mehr als 1000 Freiwillige fehlen noch. In Chemnitz haben sich bereits mehr Ehrenamtliche registrieren lassen, als für die Europa- und Kommunalwahl Ende Mai eigentlich gebraucht werden.

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden in allen zehn Landkreisen Sachsens neue Kreistage gewählt, in den kreisfreien Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz neue Stadträte. Hinzu kommen Hunderte Gemeiderats- und Ortschaftsratswahlen. Zudem wird das Europäische Parlament neu gewählt.

Von RND/dpa/iro