Dresden

Das Sachgebiet Dresden-Pass im städtischen Sozialamt zieht aus den vorübergehenden Bürocontainern zurück in das Erdgeschoss des Sozialrathauses auf der Junghansstraße 2. Der Umzug erfolgt von Mittwoch, 8. August, bis einschließlich Montag, 13. August. Deshalb bleibt das Sachgebiet am regulären Sprechtag in der Woche, Donnerstag, 9. August , ganztägig geschlossen. Während der gesamten Umzugszeit können keine Anträge auf Ausstellung eines Dresden-Passes bearbeitet werden. Dies betrifft ebenso die Anträge auf Zustimmung zum Sozialticket sowie die Anträge zur Erstattung der Schülerbeförderungskosten, die im Rahmen des Mobilitätszuschusses gestellt werden. Ab Dienstag, 14. August , sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Anliegen zum Dresden-Pass dienstags und donnerstags jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr erreichbar.

Von DNN