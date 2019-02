Dresden

Die SPD-Stadtratsfraktion geht mit rechtlichen Schritten gegen Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) vor. Das teilte das Verwaltungsgericht Dresden auf Anfrage der DNN mit. Hintergrund des Eilverfahrens ist ein Raumordnungsverfahren der besonderen Art. Eine Geschichte, die sich kein Drehbuchautor hätte einfallen lassen können.

Im November 2018 verließen drei Stadträte die SPD-Fraktion und gründeten mit dem fraktionslosen Stadtrat Jan Kaboth die Bürgerfraktion. Das führte nicht nur zum Ende der rot-grün-roten Mehrheit im Stadtrat, sondern auch zu einem akuten Raumproblem: Der Bereich für die Fraktionen im Rathaus war auf eine siebente Fraktion nicht vorbereitet. Die Bürgerfraktion fand „ Asyl“ in einem Besprechungsraum, über den die FDP-Fraktion verfügt.

Das Provisorium soll ein Ende nehmen, und der OB hat es feststellen lassen: Die um drei Köpfe kleinere SPD-Fraktion hat zu große Räume. Sie soll abgeben. Ausgerechnet an die Abtrünnigen. Hilbert will eine Mauer ziehen lassen quer durch die sozialdemokratischen Fraktionsräume. Eine Idee mit Charme: Je nach Verlauf der Mauer könnte der ehemalige SPD-Fraktionsgeschäftsführer und jetzige Geschäftsführer der Bürgerfraktion Thomas Blümel zurück in sein altes Büro ziehen.

Wenn da nicht die Klage der SPD-Fraktion wäre. „Einerseits wird befürchtet, dass die Zwischenwand nicht schalldicht sein wird. Zudem sieht man seine Arbeitsfähigkeit – gerade im Vorfeld der Wahl – durch die vorhergesehenen Bauarbeiten beeinträchtigt“, erklärte Robert Bendner, Sprecher des Verwaltungsgerichts.

SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser erklärte, die Arbeitsfähigkeit der Fraktion müsse gewährleistet sein. Ebenso müsse die Verwaltung sicherstellen, dass vertrauliche Gespräche in den Fraktionsräumen möglich seien. Sie verkenne nicht, dass der Bürgerfraktion geeignete Räume zustünden. „Aber ich würde schon gerne wissen, wie sich die Verwaltung den Umbau vorstellt.“ Es gehe immerhin auch um drei Mitarbeiterinnen.

Laut Bendner wird das Verwaltungsgericht in der kommenden Woche die Raumfrage entscheiden, soweit bis dahin alle Stellungnahmen vorliegen.

Von Thomas Baumann-Hartwig