Dresden

Der SPD-Ortsverein Dresden-Pieschen hat auf seiner Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 20. Dezember, einen neuen Vorstand gewählt. Die Pieschener SPD bestätigte den 26-jährigen Stadtbezirksbeirat Stefan Engel mit 100 Prozent der Stimmen als Vorsitzenden. Das Amt führt Engel bereits seit 2016 aus.

Stefan Engel Quelle: PR

„Ich freue mich über das große Vertrauen“, so der neue Vorsitzende, „In den kommenden Jahren wollen wir als SPD im Stadtbezirk Pieschen noch sichtbarer werden und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen.“ Engel setzt dabei auf regelmäßige Infostände, Bürgergespräche und öffentliche Veranstaltungen. „Unser Hauptziel bleibt, dass sich diese Stadt nicht weiter in Arm und Reich teilt, sondern alle Menschen teilhaben können“, so Engel.

Stellvertreter sind für die kommenden beiden Jahre die 27-jährige Psychologin Rebecca Overmeyer, die sich auch im Vorstand der Dresdner Jusos engagiert, und der 52-jährige Ministerialrat Dr. Walter Kühme. Kassierer des Ortsvereins bleibt der 63-jährige Religionspädagoge Jürgen Scheinert. Beisitzer im neuen Vorstand sind die Sozialwissenschaftlerin Carola Thielbein, der Streetworker Thorsten Deigweiher und der Ministerialdirigent Thomas Früh.

Neben den Wahlen beschloss die SPD Dresden-Pieschen auch ihr lokales Programm für die Stadtrats- und Stadtbezirksbeiratswahl im Mai 2019. Schwerpunkte sind dabei der Ausbau der sozialen Infrastruktur in den verschiedenen Stadtteilen, die weitere Sanierung von Schulen und Kitas, die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum und weitere Verbesserungen im ÖPNV und Radverkehr. So will die Pieschener SPD Investoren zukünftig dazu zwingen, bei der Neuaufstellung von Bebauungsplänen 30 Prozent bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Auch den weiteren barrierefreien Ausbau von Haltestellen z.B. am Hubertusplatz wollen die Pieschener Sozialdemokraten durchsetzen. Der SPD-Ortsverein Dresden-Pieschen hat derzeit etwa 75 Mitglieder und umfasst die Stadtteile Kaditz, Mickten, Pieschen, Trachau, Trachenberge und Übigau.

Von Carolin Seyffert