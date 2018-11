Dresden

Klare Ansage von der SPD-Stadtratsfraktion: „Wir gehen davon aus, dass der Haushalt am Donnerstag beschlossen wird“, erklärte Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser. Und zwar mit den Änderungen, die Rot-Grün-Rot in den Finanzplan eingebracht hat. Linke, Grüne und SPD verhandelten am Freitag in zwei Runden mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Am Dienstagabend gibt es eine Sondersitzung des Finanzausschusses, auf der der fertig ausgehandelte Haushalt vorgestellt werden soll.

Dass – die Zustimmung von Hilbert vorausgesetzt – seit dem Austritt von drei Stadträten aus der SPD-Fraktion nur 35 Stimmen für einen rot-grün-roten Haushalt sicher sind, ist für Frohwieser kein Hinderungsgrund. „Ich bin mir sicher, dass wir eine Mehrheit bekommen werden“, ist die Sozialdemokratin überzeugt.

In den Verhandlungen mit Rot-Grün-Rot hat Hilbert nach DNN-Informationen darauf bestanden, dass der Altmarkt ab 2020 saniert wird. Rot-Grün-Rot wollte die Arbeiten verschieben und die Bürger an der Umgestaltung des Platzes beteiligen. Einen Zeitverzug werde die marode Elektrik unter dem Pflaster nicht mehr mitmachen, soll der OB betont haben. Differenzen soll es auch noch bei der Frage geben, mit welchen Mehreinnahmen vom Freistaat die Stadt rechnen soll. Angesichts eines Volumens von 1,8 Milliarden Euro eher kleine Posten, die keine unüberwindlichen Probleme darstellen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser hat die Fraktionsvorsitzenden für Freitagnachmittag zu einem Meinungsaustausch eingeladen. Er gehe davon aus, dass der Finanzausschuss am Dienstag keine Beschlussempfehlung zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 fassen wird, begründete er die Einladung.

Das Gespräch dürfte sich erübrigen, wenn Frohwieser Recht behält. Zumal die SPD-Fraktionsvorsitzende nicht vor hat, an einer Runde teilzunehmen, zu der auch der AfD-Fraktionsvorsitzende geladen ist. „Wir sprechen mit allen Fraktionen außer mit der AfD.“ Auch mit der aus den abtrünnigen SPD-Stadträten gegründeten Bürgerfraktion seien Gespräche möglich.

Der aus Frohwieser, Kristin Sturm und Vincent Drews bestehende Fraktionsvorstand geht gestärkt in die Haushaltsverhandlungen. „Wir haben die Vertrauensfrage gestellt und ein einstimmiges Votum bekommen“, erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kristin Sturm. „Ich hätte mir gewünscht, dass die ausgetretenen Kollegen ihre Probleme mit uns einmal in der Fraktion thematisiert hätten.“

Von DNN