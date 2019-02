Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co KG erhält in diesem und nächsten Jahr zusätzlich 13 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das hat Rot-Grün-Rot am Donnerstagabend im Stadtrat beschlossen. Die Stimmen der rechtsextremen NPD-Stadträte sorgten für die Mehrheit.