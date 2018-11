Dresden

Am Tag nach dem politischen Erdrutsch ist die Gelassenheit ins Lager von Rot-Grün-Rot zurückgekehrt. Die absolute Mehrheit im Stadtrat verloren? Wenn schon, lautet die Lesart bei Linken und Grünen. Gegen 34 Stimmen von Rot-Grün-Rot plus die Stimme von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) läuft nichts. „Klar ist: Gegen uns wird es keinen Dresdner Haushalt geben, außer man verhandelt mit den NPD-Nazis oder der rechtsextremen AfD“, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzender Thomas Löser.

Fast wortgleich äußerte sich Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach: „Eine gefestigte Mehrheit gegen Rot-Grün-Rot ist nur dann möglich, wenn die Ex-SPD-Stadträte über CDU und FDP hinaus mit der rechtsradikalen AfD und den Nazis der NPD paktieren.“

NPD-Stadtrat Hartmut Krien verschickte denn auch eine Mitteilung an die Fraktionen, in der er behauptet, dass er und sein NPD-Kollege Jens Baur nun das Zünglein an der Waage seien. Offiziell lehnen indes alle Fraktionen eine Zusammenarbeit mit den Rechtsauslegern ab.

„Die Fraktion Die Linke wird ihrer Verantwortung für unsere Stadt gerecht werden und die Zusammenarbeit mit Grünen und SPD als verlässlicher und stabiler Partner fortsetzen“, bekräftigte Schollbach. SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser steht ebenso zur Fortsetzung der Kooperation wie das Grünen-Führungstandem Löser und Christiane Filius-Jehne.

Laut Schollbach werde der Austritt der drei SPD-Stadträte dazu führen, dass die Kooperationspartner noch enger zusammenrücken. Rot-Grün-Rot werde jetzt weiter mit dem OB über den Haushalt verhandeln und diesen in den Stadtrat einbringen. Dann müssten sich alle die Frage stellen, mit wem sie den Haushalt zu Fall bringen wollen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser kündigte an, alle Fraktionsvorsitzenden zu Gesprächen einzuladen. „Ich will ausloten, wie es jetzt weitergeht.“ Er habe nicht vor, so Donhauser, Rot-Grün-Rot eine Mehrheit für den Haushalt zu verschaffen. „Wenn Rot-Grün-Rot denkt, mit uns über dieses Paket verhandeln zu können, dann schätzen sie die Situation falsch ein. Uns geht es darum, den Haushalt vom Kopf auf die Füße zu stellen“, kündigte der Christdemokrat an.

Holger Zastrow, Vorsitzender der Fraktion FDP/Freie Bürger, erklärte die „starre und kompromisslose Politik“ und vor allem „die persönlich verletzende Debattenkultur von Rot-Grün-Rot“ für gescheitert. Seine Fraktion hoffe auf einen Neuanfang im Dresdner Stadtrat und auf eine neue Gesprächs- und Debattenkultur. „Für den Haushalt muss Rot-Grün-Rot auf einen weiteren Partner zugehen – und zwar ziemlich schnell“, so Zastrow.

Von Thomas Baumann-Hartwig