Dresden

Der Tagesordnungspunkt 1 der Stadtratssitzung am Donnerstag wird von den Stadträten mit besonderer Spannung erwartet. „Bericht des Oberbürgermeisters“ ist dieser überschrieben – und zu berichten hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) so einiges. Weniger von seiner gerade erst zurückliegenden Dienstreise nach Vietnam und Singapur, sondern vor allem über den von ihm geplanten Umbau der Verwaltung.

Organisationsentwicklungskonzept heißt das Zauberwort, an dem Hilbert seit mehreren Monaten mit seinen Beratern arbeitet. Einige Bestandteile wie der geplante Wechsel von Straßen- und Tiefbauamtsleiter Reinhard Koettnitz an die Spitze des Schulverwaltungsamtes sind bereits an die Öffentlichkeit gesickert. Da der Wechsel nach DNN-Informationen schon zum 1. April vollzogen werden soll, wird es höchste Zeit für den OB, den Stadtrat in seine Pläne einzuweihen.

Es soll nicht nur um Straßenbau gehen

Genauso brisant wie der Wechsel von Koettnitz ins Schulverwaltungsamt ist die Frage, wer den Straßen- und Brückenexperten ersetzen soll. Hilbert, so heißt es, wünscht sich an der Spitze des Straßen- und Tiefbauressorts weniger einen Bauexperten als vielmehr einen Infrastrukturmanager, der die zentralen Themen des OB spielt: Elektromobilität, autonomes Fahren oder „ Smart City“. Es soll also nicht nur um Straßenbau gehen, sondern um den Einbau von Infrastruktur wie Leitungen und Sensoren oder Ladestationen für Elektroautos.

Einer, der mit diesen Themen hautnah in Berührung steht, ist Robert Franke, Amtsleiter für Wirtschaftsförderung. Kein Wunder also, dass der Name Franke als Nachfolger für Koettnitz kursiert. Hilbert war gemeinsam mit seinem Wunschkandidaten in Asien.

Es gibt offene Rechnungen

Widerspruchslos wird der Stadtrat die Personalentscheidungen nicht hinnehmen. Zwar kann Hilbert bei einigen Entscheidungen geltend machen, dass es sich um laufendes Geschäft der Verwaltung handelt. Bei den Besetzungen der Schlüsselressorts geht es aber auch um strategische Weichenstellungen, für die der OB ein Stadtratsvotum braucht.

Konfliktfrei dürfte das nicht abgehen, denn es gibt offene Rechnungen. Insbesondere bei den Grünen, die 2015 bei der Bestellung von Franke zum Wirtschaftsförderer dem OB die Zusage abgerungen hatten, dass ihre Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen in die Aufsichtsräte dreier kommunaler Versorgungsunternehmen rückt. Doch Hilbert zog selbst in die Aufsichtsräte ein, was für tiefe Verärgerung bei den Grünen sorgte. Man sieht sich mehrfach im Leben, könnte es jetzt beim Umbau der Verwaltung heißen. Zumal Franke nicht nur Fans unter den Stadträten hat.

CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser empfiehlt Hilbert, sich erst mit den Fraktionsvorsitzenden zu beraten, ehe er die Personalentscheidungen im Stadtrat verkündet. „Ich würde gerne im Ältestenrat die Beweggründe für die Rochaden erfahren“, so Donhauser. Das Gremium tagt am Montag.

Von Thomas Baumann-Hartwig