Dresden

Zwei Monate zierte die 22 Meter hohe Striezelmarkt-Tanne den Dresdner Altmarkt – nun wurde kurzer Prozess gemacht. Arbeiter setzten die Säge an, schredderten anschließend am Dienstagmittag noch an Ort und Stelle das grüne Gefieder des Baums. Die Tanne war Anfang November von Pirna-Zuschendorf mit einem Schwertransporter nach Dresden gefahren und aufgestellt worden.

Bei dem Baum handelte es sich um eine Küstentanne. Die stand rund vier Jahrzehnte auf dem Grundstück einer Familie in Zuschendorf. Weil die Tanne inzwischen aber zu viel Licht nahm, hatten sich die Eigentümer dazu entschieden, den Baum fällen zu lassen – und sich bei der jährlichen Baumwahl der Stadt Dresden beworben. Am Ende wurde die Küstentanne unter insgesamt 40 eingereichten Angeboten auserkoren.

Von seko