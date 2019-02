Pirna/Dresden

Spektakulärer Schiffstransport auf der Elbe: Das Riesentankschiff „Spera“ – 110 Meter lang und mehr als 13,5 Meter breit – bewegte sich bei Sonnenaufgang in Pirna auf der Elbe und fährt nun gezogen und geschoben von zwei Schleppschiffen in Richtung Dresden. Bei der Durchfahrt des Binnenschifftankers um 8.12 Uhr durch die historische Stadtbrücke in Pirna lief alles glatt.

Am 14. Februar kam das 900 Tonnen schwere Schiff über die Grenze von Tschechien nach Sachsen und fuhr durch das Elbsandsteingebirge. Das Schiff war im Juli des vergangenen Jahres zu Wasser gelassen worden, konnte jedoch seit dem Sommer wegen des niedrigen Wasserstandes nicht über die Elbe geschleppt werden.

Dresden am Mittag passieren

In der Nacht lag der Tanker in Niedervogelgesang kurz vor Pirna vor Anker. Bis zum Mittag soll der Schleppverband Dresden passieren und am Freitagnachmittag bis Riesa kommen. Der Schiffsrumpf wird über Hamburg und die Nordsee erst in die Niederlanden gebracht und dort mit Aufbauten und einem Motor ausgestattet.

Von Daniel Förster