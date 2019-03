Dresden

Die Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ Süd Dresden (WGS) feierte am Dienstag gleich ein doppeltes Richtfest. Die Rohbauten zweier Projekte in der Südvorstadt wurden fertiggestellt. Baubeginn der Gebäude war im September 2018, im Herbst diesen Jahres sollen sie fertiggestellt sein. Insgesamt 31 neue 2- bis 5-Raumwohnungen entstehen an den Standorten Hübnerstraße 7 und Liebigstraße 14.

Der Sprecher des WGS-Vorstandes Dr. Olaf Brandenburg dankte in seiner Rede den Bauunternehmen sowie den zuständigen Ämtern und Planungsbüros für ihre Zusammenarbeit. Die Genossenschaft investiert in die Bauvorhaben an beiden Standorten insgesamt sieben Millionen Euro nur aus Eigenkapital, wie der Vorstand stolz betonte. Ein drittes Projekt in der Leubnitzer Straße ist in der Planung, für das drei Millionen Euro aufgewendet werden sollen. Der kaufmännische Leiter des Bauunternehmens Dr. Kübler nannte das Richtfest ein „Bergfest“ und sagte, er drücke die Daumen für eine gute und unfallfreie zweite Etappe. Pünktlich zum Segensspruch des Zimmermanns und Hochziehen der Richtkrone kam dann auch die Sonne wieder zum Vorschein.

le

Von Laura Kluger