Dresden

Tumult am Hauptbahnhof: Nachdem die Evakuierung am Morgen glimpflich ablief, startete am Nachmittag gegen 15.30 Uhr ein historischer Flashmob. Anlässlich des 100. Jahrestages der Novemberrevolution 1918 tourt der Verein „Weimarer Republik“ unter dem Motto „Die Revolution rollt“ derzeit durch die Bahnhöfe Deutschlands. Auch der Dresdner Hauptbahnhof stand auf dem Reiseplan. Schauspieler und Komparsen verwandelten die Eingangshalle kurzerhand in die Kulisse einer Revolution. Auch damals reisten die Revolutionäre von Bahnhof zu Bahnhof, um den Sturz der alten Machthaber voranzutreiben.

Von DNN