Der Kampf um höhere Löhne geht beim Putzi-Hersteller Dental-Kosmetik in die nächste Runde. Für bessere Arbeitsbedingungen sind mehr als die Hälfte der Belegschaft am Donnerstag in einen ganztätigen Warnstreik getreten. Nach Gerald Voigt, dem Bezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), sei das erst der Anfang.