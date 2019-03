Dresden

Wegen Bauarbeiten an den Straßenbahngleisen rund um den Bahnhof Mitte müssen sich Fahrgäste der Linien 6 und 10 in den nächsten Tagen auf Umleitungen einstellen. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilen, ist vom 8. März, 4.40 Uhr, bis 11. März, 4 Uhr, zunächst die Linie 10 betroffen. Die Bahnen fahren zwischen den Haltestellen Friedrichstraße und Freiberger Straße direkt über die Könneritzstraße. Der Halt unter den Brücken am Bahnhof Mitte wird nicht bedient. Stattdessen halten die Trams auf der Könneritzstraße.

In der Zeit vom 11. März, 4 Uhr, bis 15. März, 4 Uhr, packen die Arbeiter dann an der Könneritzstraße an. Deshalb rollen die Bahnen der Linie 6 zwischen Marienbrücke und Postplatz über die Ostra-Allee. Die Buslinie 90 wird bis zur Haltestelle „Am Zwingerteich“ verlängert und stellt dort den Anschluss zur Linie 6 her.

Grund für die Arbeiten sind Reparaturen an Gleisen und Weichen. Die Arbeiten kosten den Angaben der Verkehrsbetriebe zufolge rund 60 000 Euro.

Von seko