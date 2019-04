Dresden

Die Elbbrückenstraße auf der Loschwitzer Seite des Blauen Wunders ist kaputt und braucht eine Notreparatur. Das geht aus einer Ankündigung des städtischen Straßen- und Tiefbauamtes hervor. „Ein Riss über die gesamte Fahrbahnbreite macht diese Arbeiten notwendig“, informierte die Stadtverwaltung. Bei der Gelegenheit sollen Arbeiter auch gleich noch die Wasserabläufe an der Straße saubermachen. Daher sperrt die Behörde vom 23. bis zum 25. April jeweils von 9 bis 15 Uhr punktuell jeweils einen Fahrstreifen. Was heißt: Autos, Busse und Radler kommen in dieser Zeit nur einspurig voran.

Der städtische „Regiebetrieb Zentrale technische Dienstleistungen“ und die Cottbuser Firma LIDZBA erledigen die Arbeiten. Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von etwa 8500 Euro.

Von DNN