Dresden

Ob nah oder fern, Städtewochenende oder Weltumrundung: Reiselustige haben am letzten Januarwochenende auf der Reisemesse in Dresden die Möglichkeit, sich über Urlaubstrends zu informieren. Zur 25. Auflage der Reisemesse vom 25. bis zum 27. Januar in der Messe Dresden präsentieren über 400 Aussteller ihre Reiseangebote für das aktuelle Jahr. „Damit ist die Messe ausgebucht“, sagt Messesprecherin Ines Kurze.

Der Schwerpunkt in diesem Jahr heißt „Go East“. „70 Aussteller präsentieren Reisen nach Russland und in andere osteuropäische Länder“, sagt Kurze. Russland liegt für Reisen besonders im Trend. „In den vergangenen zwei Jahren haben sich Gästezahlen und Umsatz für unsere Russland-Angebote verdreifacht“, sagt Eberhardt-Reisen Geschäftsführer Uwe Lorenz. Nach der Wende wären Urlauber zu Erinnerungszwecken in osteuropäische Länder gereist. „Heute wollen viele Russland mit eigenen Augen sehen“. Die Halle 1 legt den Fokus auf Camping und Caravaning, in der einfache Campingbusse und luxuriöse Wohnmobils ausgestellt werden. Seit Jahren steigt die Nachfrage nach Campingmobilen stetig. „Immer mehr junge Familien kaufen einen Campingbus oder ein Wohnmobile“, sagt Dirk Wetzig vom Autohaus Dresden Reick aus Erfahrung.

Bereits zum dritten Mal finden parallel die „schulz aktiv-Reisetage“ in der Börse statt. Der Reiseveranstalter hat mehr als 60 Reiseleiter und Partner aus 30 Ländern eingeladen, die Reiseinspirationen geben werden.

Das Rahmenprogramm der Reisemesse bietet über hundert Reisevorträge und eine Tombola, bei der die Besucher verschiedene Reisen gewinnen können. Auch der Zoll ist mit einem Stand vertreten und informiert zum Beispiel über Einfuhrbestimmungen von Waren aus nicht EU-Ländern.

Die Reisemesse ist vom 25. bis 27. Januar von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets kosten 8 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Kinder unter 15 Jahren haben freien Eintritt.

Von tg