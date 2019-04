Dresden

Zwölf Lokomotiven unter Dampf und viele weitere historische Schienenfahrzeuge sind seit Freitag beim elften Dampfloktreffen auf dem Gelände des Eisenbahnbetriebswerks Dresden-Altstadt an der Zwickauer Straße zu sehen. Dort erwarten die Organisatoren bis zum Sonntag wieder mehr als 10 000 Besucher. Die Dampfloks sind dabei nicht nur auf der Drehscheibe zu sehen, sondern sind auch bei Schienenstandsmitfahrten auf kurzer und bei Ausfahrten auf langer Strecke im Einsatz. Diese beginnen im Dresdner Hauptbahnhof. Eintritt zum Festgelände bekommt man über die Zwickauer Straße an der Kreuzung mit der Bamberger und Würzburger Straße und am Fuß der Nossener Brücke. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 8 Euro und ist für Kinder unter 14 Jahren frei.

Von Uwe Hofmann