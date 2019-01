Dresden

Monatelang glich die El­be in Dresden eher einem Rinnsal – dank der anhaltenden Niederschläge in den vergangenen Tagen und dem Tauwetter in den Bergen ist der Pegel nun allerdings wieder deutlich gestiegen. Am Montagabend lag er in Dresden bei 2,36 Meter. Das ist etwas mehr als der Normalwert. Und: In den nächsten Tagen werden den Prognosen zufolge sogar noch einige Zentimeter dazukommen. Die Behörden rechnen in Dresden mit bis zu 2,50 Meter. Eine Hochwassergefahr be­steht da­mit aber nicht. Auch an den Flüssen im Dresdner Umland zeichnen sich der Einschätzung der Fachleute zufolge aktuell keine Überschwemmungen ab.

Von DNN