Rechtsextreme wollen am Sonnabend erneut in Dresden aufmarschieren

Lokales Aufruf im Netz - Rechtsextreme wollen am Sonnabend erneut in Dresden aufmarschieren Der Blogger Nikolai Nerling kündigt eine Kundgebung auf dem Theaterplatz an. Der selbsternannte „Volkslehrer“ fällt immer wieder wegen fremdenfeindlicher und antisemitischer Hetze auf.

Der selbsternannte „Volkslehrer“ Nikolai Nerling (ganz rechts) betätigte sich im Februar 2018 in Dresden als Übersetzer für die Holocaustleugnerin Michèle Renouf. Weil ihre Aussagen den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllten, brach die Polizei die Versammlung ab. Jetzt will Nikolai Nerling erneut in Dresden auftreten. Quelle: Archiv/Sebastian Burkhardt