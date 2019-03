Dresden

Eine Hand voll zumeist junge Männer, manche in Hemd und kurzen Hosen, wirbelten am Samstagmittag auf dem Theaterplatz Frauen mit wehenden Röcken und Haaren zu Akkordeon, Gitarre und Trommel im Kreis. Was aus der Ferne nach Volkstümelei aussah, bekam bei längerem Verweilen einen bitteren Beigeschmack.

Zum Tanzen und Singen geladen hatte Videoblogger Nikolai Nerling. Als „Volkslehrer“ macht der ehemalige Grundschullehrer gerade im Internet in der rechten und der Verschwörungstheoretiker-Szene Karriere. Getreu dem am 19. Januar in Berlin erstmals präsentierten Motto „Für Deutsche Kultur in Deutschland“ war nun Dresden dran, unter dem Deckmantel der Brauchtumspflege versteckt, rechtes Gedankengut zu hören.

Unter den rund 70 Zuhörern fanden sich folgerichtig auch Anhänger von Pegida und der Identitären Bewegung. Die musikalische Gestaltung übernahm die schon oft bei Pegida gehörte Dresdner Volksliedertafel. Neben Volksmusik gab es auch Symbolträchtiges aus Richard Wagners Oper „Rienzi“ zu hören. Das Werk wurde 1842 in Vorgängerbau der Semperoper uraufgeführt, war aber auch fester Bestandteil der Propaganda im Dritten Reich.

Der Brauchtums-Deckmantel erwies sich letztlich als löchrig: Zuerst holte die Polizei den Holocaustleugner Bernhard Schaub, ebenfalls ehemaliger Lehrer, während seiner Rede von der Bühne, um die Inhalte auf strafrechtliche Relevanz zu prüfen. Die war laut Staatsanwaltschaft auch gegeben, so dass der gebürtige Schweizer nicht weiter sprechen durfte. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.

Die Androhung, bei einer weiteren Verfehlung die Versammlung sofort zu beenden, machten die Beamten dann auch war und beendeten das Tanzen um 14.30 Uhr vorzeitig. Ein weiterer Redner hatte das zuvor bei Schaub beanstandete Zitat wiederholt. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.

Die Polizei nahm die Sache grundsätzlich sehr ernst. Der gesamte Theaterplatz war mit Mannschaftswagen umstellt, Beamte filmten Nerlings Veranstaltung komplett und aus nächster Nähe. Es war auch nicht das erste Gastspiel Nerlings in Dresden. Im Februar vergangenen Jahres fungierte er auf einer von Holocaustleugner Gerhard Ittner angemeldeten Demo als Übersetzer für die französische Shoahleugnerin Michèle Renouf. Auch damals wurde die Veranstaltung wegen volksverhetzender Inhalte abgebrochen.

Der eher spärliche, aber gut zu hörende Gegenprotest konnte sich am Samstag nur wenige Meter entfernt in Hör- und Sichtweite stattfinden. Dazwischen waberten immer wieder Touristengrüppchen im strahlenden Sonnenschein.

Von fkä