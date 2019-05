Dresden

Seit 2015 zieht die Tolerade einmal im Jahr durch Dresden, wirbt für Miteinander und Toleranz. Allein im vergangenen Jahr lockte die Mu­sikparade etwa 8000 Menschen an. An diesem Sonnabend rollen die Trucks mit der lauten Musik wieder durch Dresden, diesmal als Teil einer noch größeren Aktion – und mit ei­ner klaren politischen Botschaft.

Vier große Initiativen aus Dresden ha­ben sich zusammengetan und wollen ein bis dato so noch nicht da­gewesenes Zeichen für den gesellschaftlichen Zu­sammenhalt setzen und für eine rege Teilnahme an den am 26. Mai anstehenden Kommunal- und Europawahlen werben. Zu dem Aktionstag unter dem Motto „Gemeinsam für Vielfalt“ rechnen die Veranstalter mit bis zu 15 000 Menschen, die am Sonnabend in der Innenstadt feiern werden.

Hinter der Aktion stecken die beiden Bündnisse Herz statt Hetze und Weltoffenes Dresden (WOD) sowie die Macher der Tolerade und der Pa­rade der Vielfalt, die sich seit 2009 alljährlich für die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung stark macht. Beide Paraden finden dieses Jahr erstmals am selben Tag statt, werden auf dem Postplatz aufeinandertreffen. Dort haben die anderen Bündnisse zudem mit zahlreichen Kulturinstitutionen ein buntes Programm für die ganze Familie vorbereitet. Neben der Sem­peroper oder dem Staatsschauspiel sind auch das Verkehrs- und das Deutsche Hy­giene-Museum mit im Boot.

Der Aktionstag ist von den Ma­chern ganz be­wusst ins Vorfeld der Wahlen gelegt worden. „Eine offene Ge­sellschaft ist kein Zufall“, sagt Lennart Happe vom Verein Tolerave und warnt vor einer Politik, die sich von Pöbelnden oder Desinformationen leiten lässt. „Wir sa­gen deshalb: Mischt euch ein, nutzt euer Wahlrecht“, erklärt Rita Kuhnert von Herz statt Hetze. Ein möglicher Rechtsruck bedrohe zudem das vielfältige kulturelle Leben in Dresden, mahnt die Intendantin des Europäischen Zentrums der Künste in Hellerau, Ca­rena Schlewitt, die sich auch beim Weltoffenen Dresden engagiert.

Gleich zwei Paraden werden am Sonnabend durch Dresden ziehen. Quelle: PR

Die Idee für die Tolerade war En­de 2014 entstanden, als Reaktion auf Pegida. Dahinter steht der Verein Tolerave, ein Netzwerk von Akteuren der Club- und elektronischen Musikkultur. Für dieses Jahr haben die Organisatoren etwa 80 Gruppen ge­wonnen, die sich beteiligen.

Die Parade der Vielfalt setzt sich indes bereits seit zehn Jahren für ei­ne inklusive Gesellschaft ein. Inzwischen sei viel erreicht worden, bis zum Ziel gebe es aber noch große Baustellen, sagt Mitveranstalter Birger Höhn. Die Parade in diesem Jahr wird dennoch die letzte sein. Sie soll künftig in der Tolerade aufgehen, kündigt Birger Höhn an. Die Schirmherrschaft hat dieses Jahr Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) übernommen – der bei eine Zwischenstopp am Kulturpalast auch eine Re­de halten wird.

Nach der gemeinsamen Kundgebung am Postplatz zieht die Tolerade über die Neustadt ins Industriegelände. Dort wird am Abend in fünf verschiedenen Clubs weitergefeiert, mehr als 60 Künstler lassen die Puppen tanzen. Die Gewinne durch die Partys will der Verein wieder spenden. Seit Start der Tolerade ka­men so immerhin 40 000 Euro zu­sam­men. Profitiert hatte letztes Jahr beispielsweise unter anderem der Dresdner Verein Seenotrettung.

Das Programm: Tanzen, Theater und Mitmachangebote Die Paraden: Die Paraden starten jeweils um 14 Uhr. Die Parade der Vielfalt beginnt am Hauptbahnhof, die Tolerade setzt sich am Neustädter Bahnhof in Bewegung. Beide sollen gegen 15.45 Uhr am Postplatz aufeinandertreffen. Die Tolerade zieht im Anschluss über den Pirnaischen Platz und den Alaunplatz weiter ins Industriegelände. Die Afterpartys steigen im Sektor Evolution, Tan­te JU, Objekt Klein A, TBA und Club Paula. Der „Jahrmarkt“ am Postplatz: Auf dem Jahrmarkt auf dem Postplatz bieten das Verkehrsmuseum, das TJG, das Societaetstheater, das Staatsschauspiel, das Europäische Zentrum der Künste Hellerau, die Ostrale, das Hygiene-Museum und das Montagscafé zahlreiche Angebote zum Mitmachen an. Kultur auf der Bühne

: 14 Uhr: Freie Radikale, Ausschnitt aus zweiteiligem Tanzabend, Landesbühnen Sachsen; 14.30 Uhr: Musiker der Semperoper präsentieren Lieder aus ihrer Heimat; 14.50 Uhr: Auftritt Musical-Jugend-Chor der Staatsoperette; 15.15 Uhr: Der Himmel über Berlin, Theaterinstallation nach gleichnamigen Film, Societaetstheater; 15.45 Uhr: Auftritt Bürgerchor „Das Blaue Wunder“ Hier stockt der Verkehr: Die Stadt weist daraufhin, dass es wegen der Veranstaltungen zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Von 14 bis 17.30 Uhr ist der Bereich Marienbrücke, Bahnhof Mitte, Ostra-Allee, Postplatz, Wilsdruffer Straße und Pirnaischer Platz betroffen. Ab 17.30 Uhr müssen sich die Verkehrsteilnehmer am Pirnaischen Platz, Carolabrücke und Albertplatz, von 18 bis 21 Uhr im Bereich Albertplatz, Rothenburger Straße/Bautzner Straße und Alaunplatz sowie anschließend auf der Königsbrücker Straße auf Behinderungen einstellen. Betroffen sind auch Bus und Bahn. Internet: www.hsh-dresden.de

Von Sebastian Kositz