Dresden

Verkündung gestrichen, Prozess wird fortgesetzt. Wer sich am Freitag auf den Weg ins Landgericht gemacht hatte, um zu hören, ob der Rauswurf der Loschwitzer Buchhändlerin Susanne Dagen aus einem Workshop „Rechte Netzwerke“ im Deutschen Hygiene-Museum rechtswidrig war, wurde enttäuscht: Zivilrichter Peter Kieß hat den Prozess überraschend vertagt.

Am 26. April geht es weiter, dann wird die Kammer drei Zeugen hören. „Es geht um die Frage, ob Frau Dagen von der Tagungsleitung angeboten wurde, wieder am Workshop teilzunehmen“, erklärte Anwalt Maximilian Krah, der die Buchhändlerin vertritt. Dagen fordert die Feststellung, dass der Rauswurf im September 2018 rechtswidrig war. Gleichzeitig klagt sie ein Schmerzensgeld von 5000 Euro ein.

Kieß hatte in der mündlichen Verhandlung Anfang März erklärt, er sehe nach vorläufiger Auffassung eine Rechtswidrigkeit, aber keinen Schmerzensgeldanspruch. Nun will er den Vorfall, zu dem es verschiedene Versionen gibt, weiter aufklären.

Susanne Dagen wird eine Nähe zur Pegida-Bewegung nachgesagt. Sie wurde bundesweit bekannt als Mitinitiatorin der „Charta 2017“, in der die Verfasser nach einem Streit um rechtsorientierte Verlage auf der Buchmesse in Frankfurt am Main von „Gesinnungskorridor“ und drohender „Gesinnungsdiktatur“ in Deutschland sprachen.

Von Thomas Baumann-Hartwig