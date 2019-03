Dresden

Überraschende Personalie im Dresden-Tourismus: Matthias Hundt, Prokurist der Dresden Information GmbH (DIG), verlässt das Unternehmen Ende März. „Ich suche eine neue berufliche Herausforderung und beschäftige mich mit entsprechenden Angeboten“, erklärte Hundt gegenüber DNN.

Der ehemalige DIG-Prokurist ist bestens in Politik und Wirtschaft vernetzt. Er war maßgeblich am Umzug der Tourist-Information vom Kulturpalast in das Quartier Frauenkirche beteiligt und hat zahlreiche Rabattkarten für Dresden-Touristen wie die Dresden Card mitentwickelt.

In jüngster Zeit hatte sich Hundt insbesondere digitalen Themen wie der Bürger-App, der Straßenmusik-App und dem Handyparken gewidmet. Auch der Onlineplan vom Striezelmarkt und weitere touristische Angebote im Internet gehen auf die Initiative von Hundt zurück.

Von tbh