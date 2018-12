Es stammt aus einer vier Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie und ist enorm energiereich: Die Rede ist von dem Neutrino, das Forscher vor einem reichlichen Jahr entdeckten. In einem Vortrag im Hygiene-Museum erläutert Kernphysiker Kai Zuber von der TU Dresden, was das mit der Forschung in Sachsen zu tun hat.