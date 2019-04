Dresden

80 verschiedene Reissorten, 70 unterschiedliche Soja-Saucen: Im Dresdner Karstadt geht es künftig asiatisch zu. Am 26. April eröffnet hier der Supermarkt „Go Asia“. Im Untergeschoss des Warentempels finden Liebhaber der chinesisches, japanischen oder vietnamesischen Küche dann ein breites Lebensmittelsortiment. Derzeit laufen die Umbauarbeiten.

Im Sortiment des „Go Asia“-Supermarktes sind unter anderem frisches Obst und Gemüse, Tiefkühlprodukte (insbesondere Fisch, Garnelen und Dim-Sum), asiatisch zubereitete Fertiggerichte, Teespezialitäten, Trocken- und Dosenwaren, Gebäck und Süßwaren sowie Gewürze, Gewürzmischungen, Saucen und Pasten. Zudem finden Kunden eine Vielzahl vegetarischer und veganer Produkte mit Tofu sowie japanisches Geschirr und Porzellan.

Das Unternehmen betreibt derzeit 14 Filialen in Deutschland – die erste wurde 2009 in Berlin eröffnet – und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. Sachsen war allerdings bisher nicht im Portfolio vertreten. Das wird sich in wenigen Tagen ändern.

Von Christin Grödel