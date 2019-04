Dresden

Spitzenposition trotz Einbußen behauptet: Die Prager Straße ist auch im vergangenen Jahr der größte Kundenmagnet im Osten gewesen. Das geht aus Zahlen des Immobiliendienstleisters BNP Paribas hervor.

Demnach kam die Prager Straße mit 5365 Passanten pro Stunde auf Platz 14 im bundesweiten Ranking. An der Spitze stehen die Kaufingerstraße in München (12870), die Schildergasse in Köln (11438) und die Zeil in Frankfurt (10401). Klammert man Berlin aus, ist die Landeshauptstadt im Osten auf dem Spitzenplatz. Auf Rang 16 kommt Leipzig mit der Petersstraße (5154 Passanten), auf Platz 22 folgt der Erfurter Anger (4492). Im Vorjahr hatte es Dresden als Ostspitzenreiter sogar unter die Top Ten geschafft und war mit 7480 Passanten auf Rang 8 gelandet.

Spitzenmiete von 100 Euro pro Quadratmeter

Nur die führenden Großstädte („Big Six“) hätten mehr Gästeübernachtungen pro Jahr aufzuweisen, heißt es bei BNP. Die stetig steigende Besucherzahl, nach 4,3 Millionen Übernachtungen 2017 seien es 2018 rund 4,4 Millionen gewesen, zeigten, dass sich die gewaltigen Anstrengungen der Stadt, wichtige Elemente des alten Stadtbilds zurückzugewinnen, als lohnenswert erweisen. Dies gelte „nicht zuletzt für die Einzelhändler, denn Sightseeing und Shopping gehen meist Hand in Hand“.

Interessant ist die Entwicklung bei den Mieten: Dresden entwickle sich in den „zentralen Shoppinglagen uneinheitlich“, heißt es bei BNP. Während in der Prager Straße weiterhin die Spitzenmiete von 100 Euro pro Quadratmeter (wie Vorjahr) aufgerufen wird, seien die Top-Mieten in der Schloßstraße und der Seestraße weiter gesunken und notierten nur noch bei 65 Euro.

Dies liege aber nicht an einer abflauenden Nachfrage – ganz im Gegenteil, diese sei nach wie vor sehr lebhaft. In Dresden werde jedoch ein relativ hoher Teil der Einzelhandelsumsätze von den innerstädtischen Shoppingcentern wie der Altmarkt und der Centrum Galerie abgeschöpft, konstatieren die BNP-Experten. Dadurch lassen sich offenbar höhere Mieten nicht mehr durchsetzen.

Kaufpreisvervielfältiger leicht gesunken

Auch der Neumarkt, das touristische Herz der Stadt, erfreue sich einer steigenden Nachfrage. Dank mehrerer Projektentwicklungen am Neumarkt, an der Wallstraße und am Postplatz verspreche das Shoppingangebot in der Innenstadt in Zukunft sogar noch bunter zu werden.

Die Spitzenmiete ist seit 2013 stabil, Leipzig kommt auf 120 Euro. Leicht gesunken ist in Dresden der sogenannte Kaufpreisvervielfältiger, der das Verhältnis zwischen Jahresmiete und Immobilienverkaufspreis und damit die Attraktivität eines Standorts beschreibt. Die Spanne für diesen Wert bewegt sich um den Faktor 20, der stetige Aufwärtstrend in den letzten zehn Jahren ist im vergangenen Jahr ins Stocken geraten.

Die rückgängigen Einzelhandelsmieten scheinen auf eine in der Branche schon zu vernehmende Tendenz hinzuweisen, dass sich die Innenstadtlagen schwerer vermieten lassen und damit bei der Mischkalkulation der Gebäudekomplexe der Handel weniger zur Refinanzierung beitragen kann. Das kann Auswirkungen auf die Mieten im Wohnanteil der Objekte haben.

Von I.P.