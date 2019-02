Dresden

Weil die Mauer eines 15 Meter hohen ruinösen Gebäudes des einstigen Lahmann-Sanatoriums an der Bautzner Landstraße einzustürzen droht, hat die Polizei am Freitagabend am Weißen Hirsch die B 6 zunächst halbseitig – in stadtwärtiger Richtung – gesperrt.

Die Meldung von der Gefahr ging laut Polizei gegen 18.30 Uhr ein. Zunächst rückte die Feuerwehr mit 30 Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Stadtteilfeuerwehr Bühlau an. Später wurde noch das Technische Hilfswerk ( THW) hinzugezogen. „ Ordnungsamt, der Besitzer bzw. Betreiber und ein Statiker sind vor Ort“, so die Polizei gegen 21 Uhr.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe leiten seit 20 Uhr die Linie 11 in Richtung Bühlau ab Bautzner/ Rothenburger Straße über Sachsenallee, Schillerplatz zur Endhaltestelle am Schulcampus in Tolkewitz um. Vom Albertplatz Richtung Ullersdorfer Platz sollen Ersatzbusse eingesetzt werden.

Von Catrin Steinbach