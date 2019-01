Dresden

Am Freitag, 18. Januar, findet im Deutschen Hygienemuseum Dresden, Lingnerplatz 1, von 9.30 bis 16.30 Uhr die Demokratie-Tagung „Politisch Handeln im autoritären Sog“ statt. Auf der Tagung des Bildungswerks Weiterdenken (Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen), des Netzwerks Tolerantes Sachsen und des Kulturbüro Sachsen e.V. wollen sich die Teilnehmer diesem autoritären Sog stellen und Kritik üben. Die Diskussion soll eine progressive und demokratische Perspektive stärken.

Unter kulturbuero-sachsen.de finden Interessierte weitere Informationen und ein Verweis zur verbindlichen Anmeldung.

Am Sonnabend, 19. Januar, von 10 bis 16 Uhr, schließt sich das Landestreffen des Netzwerkes „Tolerantes Sachsen“ im Kulturzentrum Scheune in der Dresdener Neustadt, Alaunstraße 36-40, an. Zum Auftakt des Superwahljahres 2019 möchte das Netzwerk „Tolerantes Sachsen“ allen im Netzwerk vernetzten Initiativen und allen anderen engagierten Organisationen und Menschen im Land die Möglichkeit bieten, miteinander über gemeinsame Herausforderung ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Aktivitäten zu verabreden. Unter dem Link tolerantes-sachsen.de/text.php?ID=2388 ist es möglich, sich bis spätestens Freitag, 11. Januar, verbindlich anzumelden.

Von Carolin Seyffert