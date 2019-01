Dresden

Der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt schreibt das Wahlprogramm für die sächsische CDU zur Landtagswahl mit. Das teilte die Partei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zuvor hatte die „ Sächsische Zeitung“ darüber berichtet. Patzelt wird demnach neben Generalsekretär Alexander Dierks Vorsitzender der Programmkommission.

Der Professor gilt als konservativ und ist CDU-Mitglied. Laut Zeitung geht der 65-Jährige im März in den Ruhestand. Kritiker hatten ihm in der Vergangenheit eine Nähe zu Pegida unterstellt, was Patzelt immer zurückgewiesen hatte. Er hatte sich in seiner Arbeit ausführlich mit dem fremdenfeindlichen Protest-Bündnis befasst.

Sachsen wählt am 1. September einen neuen Landtag.

dpa