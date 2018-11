Dresden

Am Samstag fand im Sächsischen Landtag das 16. Jugend-Redeforum statt. Hier hatten insgesamt 36 politisch interessierte, redegewandte und diskussionsfreudige Jugendliche der Klassenstufen acht bis zwölf die Chance, ihr Debattier- und Vortragstalent in realistischer Politik-Kullisse unter Beweis zu stellen. Vertreten waren Schüler aus Sachsen, Thüringen und Brandenburg.

Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler begrüßte den wortgewandten Nachwuchs am Morgen persönlich. „Wer gut argumentiert, kann seine Ideen leichter durchsetzen – das gilt in der Politik ebenso wie in der Wirtschaft und Wissenschaft“, so Rößler.

Zunächst debattierten die Teilnehmer in Gruppen über aktuelle politische Themen, auf die sie sich zuvor wenige Minuten vorbereiten durften. Eine Jury wählte dann die drei Finalisten aus, die am Nachmittag im Plenarsaal für eine dreiminütige Rede ans Rednerpult durften, an dem sonst nur Abgeordnete sprechen.

Die Jury bildeten dabei Vertreter aus Politik und Medien, beispielsweise vom MDR und ZDF, von Radio PSR, von der Landesmedienanstalt und der TU Dresden.

Von Franziska Gleißner